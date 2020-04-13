والدة باسل خياط تخطف الأنظار بجمالها في ظهورها الأول!

كتب امير فتحي في الاثنين 13 أبريل 2020 05:52 مساءً - شارك النجم السوري “باسل خياط ” عبر حسابة الرسمى بموقع التواصل الإجتماعي”إنستجرم” صورة تجمعه بزوجته “ناهد زيدان” وأمه في ظهروها الأول الذي اثار حالة من التفاعل الإيجابي، وانهالت كلمات الغزل والمديح على والدة باسل خياط، حيث كانت ملامحها الجميلة الطبيعية الناعمة حديث المعلقين

وأشار البعض أنها ربما تكون أجمل من زوجته الشابة، مؤكدين علي الشبه الكبير بين الفنان ووالدته. وعبر بعض المتفاعلين عن مفاجأتهم، حيث كانوا يعتقدون أنها شقيقته، وهذا يرجع إلي أن فارق العمر بينهما ليس كبيرًا كما يبدو.

وكتب باسل معلّقًا علي تلك الصورة:” ماما أحلي كلمة بالدنيا، اللّه يخليلي ياكى ويخليلكن أمهاتكن يارب”.

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ويذكر أن الخياط يشارك حاليًا في بطولة مسلسل بعنوان” النحات” مع “أمل بشوشة” الذي كان من المقرر طرحه ضمن السباق الرمضانى2020، ولكن تشير التوقعات إلي تأجيل عرض المسلسل وتوقف التصوير في لبنان بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتعد آخر اعمال النجم مشاركته في بطولة مسلسل “الكاتب” من أنتاج شبكة “نتفليكس” العالمية، برفقة “دانييلا رحمة” وعدد آخر من الفنانين، كما يعرض له الآن على منصة “شاهد” مسلسل “عهد الدم”.