“لايف ستايلز ستوديوز” تدعم الجيش الأبيض في مواجهة كورونا مع عمر كمال

متابعة بتجــــــــرد: تستعد شركة “لايف ستايلز ستوديوز” لطرح عمل غنائي مصوّر للفنان المصري عمر كمال، بمثابة إهداء للجيش الأبيض في ظلّ المرحلة الصعبة التي نعيشها وتمرّ بها معظم البلدان مع انتشار فيروس كورونا في العالم.

وتوجّه “لايف ستايلز ستوديوز” مع عمر كمال من خلال هذه الأغنية تحيّة دعم وتقدير إلى الأفراد الذين يعملون بجهد لحماية الناس في ظلّ انتشار الوباء، وتحديدًا الأطباء والممرضين وفرق الإسعاف المدني، الذين يقدّمون لنا طوق النجاة ويمنحونا الحياة، وهم في الصفوف الأمامية لمواجهة ​فيروس كورونا​.

وقد أعلن المخرج اللبناني فادي حداد عن هذا العمل دون أن يكشف عن اسمه، من خلال صفحته الرسمية في موقع “تويتر” حيث نشر تغريدة جاء فيها: “تحية كبيرة للجيش الأبيض في كل العالم قريبآ عمل لعمر كمال من إنتاج لايف ستايلز ستوديوز”، أرفق حداد تغريدته بعبارة “خط الدفاع الأول في وجه كورونا وهاشتاغ “Covid 19”.