“بعد حين” يدخل السباق الرمضاني وهذا البوستر الرسمي

بعد التكتم عن العمل لفترة طويلة، أفرجت شركتا Gold Touch للمنتج مفيد الرفاعي ومنصة VIU عن معلومات حول مسلسلها الخليجي (بعد حين) الذي تصوره في أبو ظبي، والذي كان باسم (نصيبك يصيبك) فغيرتاه لتعتمدا على (بعد حين) بشكل نهائيّ.

مسلسل (بعد حين) تأليف حميد المدني، للمخرج مروان بركات، والذي يشارك في بطولته نخبة من نجوم الخليج والعالم العربي على رأسهم أحمد شعيب، العنود سعود، جيسي عبدو، شعيفان محمد، النجم ابراهيم الزدجالي، هند محمد، سمية رضا إضافة إلى عدد من نجوم السعودية، ويحل فيه الممثل اللبناني وسام حنا كضيف شرف.

المسلسل اجتماعي قائم على التشويق والإثارة في أحداثه، يقدم قصصاً مشوّقة عن مجموعة شخصيات لكل منها خطها الدرامي، تلتقي هذه الخطوط وتتباعد خلال الأحداث التي لا تهدأ، ليشمل مسلسلاً مشوّقاً من ٣٠ حلقة، سيدخل السباق الرمضاني بقوة في السوق الخليجي.

عن المسلسل كتبت بطلته الممثلة جيسي عبد “البوستر الرسمي لمسلسل “بعد حين” للمخرج الأستاذ مروان بركات وللمنتج مفيد الرفاعي شركة Goldtouch ومنصة viu قريباً في شهر رمضان المبارك بأول مشاركة لي في مسلسل سعودي بالتوفيق النا وللجميع”.