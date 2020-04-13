هل استُبعد صابر الرباعي عن أوبريت “انت أقوى” أو اعتذر؟

كشف النجم اللبناني وائل جسار عن البوستر الخاص بأوبريت “أنت أقوى” والمتوقع صدوره قريباً جداً.

الأوبريت يحمل طابع الأمل والانسانية ومدته أربع دقائق وهو من كلمات د. مدحت العدل، الحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدي ويضم عدد من النجوم وهم: وائل جسار، عمرو دياب، كارول سماحة، محمد منير، سميرة سعيد، تامر حسني.

وكان الكاتب والسيناريست الدكتور مدحت العدل، قد كشف في الساعات الماضية خلال مداخلة هاتفية له ضمن برنامج “على مسؤوليتي” عن تحضيراته لأوبريت بعنوان “أنت أقوى”، يشارك فيه مجموعة من النجوم العرب محمد منير، كارول سماحة، تامر حسني، صابر الرباعي، سميرة سعيد. مشيراً “أن أوبريت أنت أقوى بمثابة رسالة مصر إلى الإنسانية، وقد سجلت كارول سملحة وسميرة سعيد. ومن المقرر أن يسجل محمد منير وتامر حسني الأجزاء الخاصة بهما اليوم، ويليهما صابر الرباعي ووائل الجسار غداً”.

اللافت ان صورة صابر الرباعي لم تظهر على البوستر الخاص بالأوبريت حيث تم استبدال صورته بصورة للنجم عمرو دياب، ما دفع بالجمهور الى السؤال حول مشاركة أمير الطرب في الاوبريت؟ فهل انسحب الرباعي من العمل في الدقائق الأخيرة أو ان هناك مفاجأة قد تظهر في اللحظات الاخيرة؟