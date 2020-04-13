نجل مارسيل خليفة يتعافى من كورونا.. و"الوالد" يكتب رسالة مؤثرة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - زف عازف البيانو والمؤلف الموسيقي رامي خليفة وهو نجل الفنان المعروف مارسيل خليفة خبرا سارا لمتابعيه عندما أكد لهم تعافيه من فيروس كورونا.

رامي قال لمتابعيه: "شكرا جميعا لمحبتكم وتعاطفكم أنا خالٍ من كورونا رسميا"، وذلك بعد أن عانى لمدة شهر كامل من عدوى الفيروس التاجي.

أما والده، فقد كتب على صفحته في "فيسبوك" قائلا: "كم نحبكم، إلى الأصدقاء الكثر المنتشرين على هذه البسيطة أقول لكم: البارحة في عيد القيامة وبعد شفاء ابني رامي، أقدمنا إلى ميل غريزي فينا إلى عيش معنى القيامة بعد شهر من القلق المضني".

وأضاف: "لقد اجتاز رامي خليفة الأيام الصعبة وشفي من إصابته بالفيروس والذي هو جزء من الطبيعة ويشارك هذه الحقيقة مع الإنسان، بهذا الصمت وبهذا الحجر وبهذه العزلة وبالوقت الذي امتد بنا طويلا قرابة الشهر كما لو كنا في حلم أو أنني الآن أروي حلما وليس حقيقة عشناها وكان السبيل للشفاء هو دواء "الحب" الممزوج بالموسيقى".

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وأضاف مارسيل خليفة: "ما كان أسرع الملل الذي كان يتسلل إلى عادات ألفناها: سهرة على وتر أو دمعة في العتمة نذرفها. امرأة تخاطبها شعرا وثورة تشرب نخبها خمرا".

وأنهى مارسيل منشوره بالقول: "كل شيء كان يتسلل إلى ليلنا القلق الشك السؤال الغبار الديار وبقية خيوط عالقة في ذيل النهار الطويل الطويل الطويل في الفضاء الموحش. شكرا للكل في القارات البعيدة وشكرا للكل في الجزيرة الكبيرة التي نعيش فيها الآن. ونلتقي بفرح غامر مع العائلة الصغيرة والكبيرة والأصدقاء وننتظر ربما طويلا فتح الأجواء لنلتقي سوية من جديد وكم نحبكم".