شكرا لقرائتكم إرجاء تصوير حلقة مسلسل "فريندز" الخاصة بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أرجئ تصوير الحلقة الخاصة التي ستضم الممثلين الرئيسيين في مسلسل "فريندز" Friends الشهير ولن تعرض مع إطلاق خدمة "إتش بي أو ماكس" على ما أوضح ناطق.

واشترت مجموعة "وارنر ميديا" أحد فروع مجموعة "ايه تي أند تي" حقوق بث أكثر المسلسلات شعبية في السنوات العشرين الأخيرة بسعر 425 مليون دولار على 5 سنوات، متفوقة على "نتفليكس".

وكانت تريد أن تجعل منه أحد العروض الأساسية في منصتها الجديدة عبر الإنترنت "إتش بي أو ماكس" التي تطلق في مايو.

ومن أجل الترويج للحدث كانت "وارنر ميديا" قررت تصوير حلقة خاصة بمسلسل "فريندز" كانت ستعرض عبر المنصة في يوم إطلاقها.

من مسلسل فريندز

وستصور الحلقة في موقع التصوير الأصلي للمسلسل في استوديوهات "وانرر براذرز" في بوربنك (كاليفورنيا) مع جنيفير انيستون وكورتني كوكس وليزا كودرو ومات لو بلان وماثيو بيري وديفيد شويمر، أبطال المسلسل الستة.

Advertisements

وذكرت مجلة "فراييتي" Variety أن كلا من أبطال المسلسل الستة حصل على 2,5 مليون دولار لتصوير الحلقة الخاصة.

لكن بسبب انتشار وباء كوفيد-19 لم يبدأ التصوير بعد وقرر المنتجون إرجاء موعد البث كما قال ناطق باسم "وارنر ميديا".

ستطلق خدمة "إتش بي أو ماكس" في مايو كما هو مقرر على ما قال مدير الاستراتيجيا في "وارنر ميديا" شون كيسكر لمجلة "فراييتي".

وحقق مسلسل "فريندز" (1994-2004) نجاحا هائلا وطبع جيلا كاملا من المشاهدين.

وقد سمح عرضه عبر "نتفليكس" باستقطاب جمهور جديد، ما يؤكد شعبية هذا المسلسل.