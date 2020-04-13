مهرجان قابس يقدم دورته الثانية للجمهور عبر الإنترنت

حرص مهرجان قابس على إقامة فعاليات دورته الثانية للجمهور بشكل إلكتورني، حيث قدم عروض أفلام ومقابلات مع صناعها عبر بث مباشر على الإنترنت.
وتتجه النظرة الفنية للمهرجان نحو سينما الشباب و العاكسة للواقع، علاوة على احتضانه لعروض الأفلام والمعارض والورشات والماستر كلاس.
يذكر أن النسخة الأولى من المهرجان استقبلت أكثر من 7000 مشاهد للأفلام ومختلف الفعاليات، قدمت 50 فيلما بين أفلام المسابقات الرسمية والأقسام الموازية على غرار نافذة على السينما التونسية ونافذة على انتاجات العالم وأفلام الطفل في عدة فضاءات بولاية قابس.
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