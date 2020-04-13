شكرا لقرائتكم خبر عن دوا ليبا تبدأ العمل على ألبومها الثالث بعد افساد كورونا جدول عمالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة العالمية دوا ليبا خلال تواجدها بالعزل المنزلي الذاتي بسبب انتشار فيروس كورونا أنها قررت البدء في تجهيز ألبومها الغنائي الثالث وذلك قبل الموعد المتوقع ، حيث أصدرت دوا ليبا مؤخرا ألبومها الثاني و الذي يحمل اسم " Future Nostalgia " و حقق نجاح كبير من الساعات الأولي لطرحة ولكن ألبومها الثالث قد يكون في طريقه للإطلاق في وقت اقرب مما كنا نعتقد، وذلك حسب موقع "bigtop40".

و كانت دوا ليبا اعترفت انها قررت أخذ خطوة إعداد ألبومها الغنائي الثالث بعد أن أفسدت جائحة كورونا خطة عملها لهذا العام ، حيث كان من المفترض أن تقوم بجولتها الغنائية في نهاية شهر أبريل الجاري والتي تم تأجيلها لذلك ستبدأ النجمة الشابة في التفكير في تفاصيل ألبومها الغنائي الثالث عاجلا".

يذكر أن دوا ليبا ذات الـ (24 عاما) اطلقت مؤخرا ألبومها الغنائي الثاني والذي يحمل اسم "Future Nostalgia" ، وكانت دوا ليبا قد طرحت ثلاث أغنيات سينجل من ألبومها الغنائي الجديد "Future Nostalgia" قبل اطلاقه ، والأغنية الاولي هي "Don't Start Now" في نوفمبر 2019، ثم اطلقت أغنية "Physical" في يناير 2020، ثم أغنية "Break My Heart" في شهر مارس الماضي .

من جهة اخري استطاعت دوا ليبا أن تحقق انجاز جديد و مهم من خلال البومها الغنائي الجديد " Future Nostalgia ثلاثة أرقام قياسية عالمية على Spotify خلال الأسبوع الأول من إصداره ، فقد أشار موقع " اوفيشيال شارت " أن البوم دوا ليبا " Future Nostalgia أن الثلاث ارقام القياسية هم :

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-الألبوم الأكثر تدفقا في يوم واحد (أو اليوم الأول) لفنانة بريطانية عالميا على Spotify

- الألبوم الأكثر تدفقا في يوم (أو اليوم الأول) لفنانة بريطانية في المملكة المتحدة

- الألبوم الأكثر تدفقا في يوم (أو اليوم الأول) لفنانة بريطانية في الولايات المتحدة

و حسب الموقع الشهير أن في إنجلترا استطاع البوم " Future Nostalgia " أن يحقق أكثر من 21.7 مليون بث عبر عمليات تشغيل الصوت والفيديو في أسبوعه الأول.