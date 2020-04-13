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شكرا لقرائتكم خبر عن جيسيكا سيمبسون وأبنائها يتحولون لـ "أرانب" احتفالا بعيد الفصح.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت النجمة العالمية جيسيكا سيمبسون أن عطي لمحة للمعجبين عن طريقة احتفالها بعيد الفصح مع اسرتها و من داخل المنزل بسبب العزل المنزلي الذاتي خوفا من فيروس كورونا ، فقد نشرت المغنية والمؤلفة البالغة من العمر ( 39 عاما ) علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير" Instagram " عدد من الصورالتي التقطتها مع زوجها ايريك جونسون وأطفالهما Maxwell ذات الـ 7 سنوات، و بريدي البالغة من العمر عام واحد و آيس ذو الـ 6 أعوام .
علقت جيسيكا سيمبسون علي الصورالتي حصدت حتي الآن 173 الف likes خلال 12 ساعة فقط ، فكتبت جيسيكا : " انه كان احتفال مختلف بعيد الفصح في منزل جونسون، وحقا اجمل احتفال عائلي، و كان الأطفال حقا مستمتعين للغاية بعد ارتداء الأقنعة و القفازات بشكل الأرنب .
يذكر أن جيسيكا سيمبسون كانت ضحية احدي الشائعات التي انتشرت منذ فترة و التي اكدت أن جيسيكا تحاول الانضمام لفريق عمل مسلسل " The Real Housewives of Beverly Hills " و هو ما نفاه تماما موقع " جوسيب كوب " الذي يتحقق من الشائعات التي يتم تداولها حول نجوم هوليوود، حيث تواصل الموقع مع المتحدث باسم جيسيكا سيمبسون والذي أكد أن ما يتم تداوله خاطئ تماما .
كانت هذه تفاصيل خبر جيسيكا سيمبسون وأبنائها يتحولون لـ "أرانب" احتفالا بعيد الفصح.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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