شكرا لقرائتكم خبر عن جيسيكا سيمبسون وأبنائها يتحولون لـ "أرانب" احتفالا بعيد الفصح.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت النجمة العالمية جيسيكا سيمبسون أن عطي لمحة للمعجبين عن طريقة احتفالها بعيد الفصح مع اسرتها و من داخل المنزل بسبب العزل المنزلي الذاتي خوفا من فيروس كورونا ، فقد نشرت المغنية والمؤلفة البالغة من العمر ( 39 عاما ) علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير" Instagram " عدد من الصورالتي التقطتها مع زوجها ايريك جونسون وأطفالهما Maxwell ذات الـ 7 سنوات، و بريدي البالغة من العمر عام واحد و آيس ذو الـ 6 أعوام .

علقت جيسيكا سيمبسون علي الصورالتي حصدت حتي الآن 173 الف likes خلال 12 ساعة فقط ، فكتبت جيسيكا : " انه كان احتفال مختلف بعيد الفصح في منزل جونسون، وحقا اجمل احتفال عائلي، و كان الأطفال حقا مستمتعين للغاية بعد ارتداء الأقنعة و القفازات بشكل الأرنب .





يذكر أن جيسيكا سيمبسون كانت ضحية احدي الشائعات التي انتشرت منذ فترة و التي اكدت أن جيسيكا تحاول الانضمام لفريق عمل مسلسل " The Real Housewives of Beverly Hills " و هو ما نفاه تماما موقع " جوسيب كوب " الذي يتحقق من الشائعات التي يتم تداولها حول نجوم هوليوود، حيث تواصل الموقع مع المتحدث باسم جيسيكا سيمبسون والذي أكد أن ما يتم تداوله خاطئ تماما .

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