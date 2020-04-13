شكرا لقرائتكم خبر عن هانى خليفة ينسحب من "لعبة النسيان" وأحمد شفيق لتكملة المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انسحب المخرج هانى خليفة من استكمال تصوير مسلسل "لعبة النسيان" للنجمة دينا الشربينى والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وذلك بعد تصوير 40% من الأحداث مما جعل صناع العمل يستعينون بمخرج آخر وهو أحمد شفيق الذى بدأ بالفعل فى استكمال تصوير العمل.

مسلسل "لعبة النسيان" مقتبس من فورمات مسلسل إيطالى، ويكتب له السيناريو والحوار تامر حبيب وبطولة دينا الشربينى، وأحمد داود، انجى المقدم، رجاء الجداوى، على قاسم وتدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تماما عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها فى صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضى.



المخرج هانى خليفة

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وكان آخر أعمال المخرج هانى خليفة مسلسل "ليالى أوجينى" فى شهر رمضان قبل الماضى وشارك فى بطولته ظافر العابدين، وأمينة خليل، وانجى المقدم، وكارمن بصيبص، وانتصار، وأسماء أبو اليزيد، خالد كمال، ومريم الخشت، ومراد مكرم، وليلى عز العرب وتأليف انجى القاسم وسماء أحمد عبد الخالق ودارت أحداثه فى فترة الأربعينات.

يشار إلى أن دينا الشربينى خاضت السباق الرمضانى الماضى من خلال مسلسل "زى الشمس" للمخرج سامح عبد العزيز وشارك فى بطولته أحمد صلاح السعدنى، وأحمد داود، وريهام عبد الغفور، وسوسن بدر، وعمر السعيد، وجمال سليمان، ومريم الخشت، وليلى عز العرب، ومحمد علاء، وسامية أسعد، والطفلين ياسين عمرو وملك حسن تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.