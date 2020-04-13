شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش تساعد الأمهات فى التعرف علي تغذية ورفع مناعة أطفالهم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حاولت النجمة كندة علوش مساعدة الأمهات فى الإجابة عن أهم سؤال يدور بأذهانهم فى الفترة الحالية فى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد، وهو التعرف علي التغذية الأمثل وطرق رفع مناعة أطفالهم لمقاومة العدوي، حيث قررت الاستعانة بخبراء ومتخصصين للوصول إلى معلومات مفيدة لهم.

ونشرت كندة فيديو لها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، تقول به :"اكتر حاجة كانت شاغلة بالي الفترة اللي فاتت إزاي اهتم ببنتي حياة وإزاي أرفع مناعتها ولقيت إن في أمهات كتيرمهتمة تعرف عن الموضوع ده فقررت استعين بخبراء يجاوبوني علي كل الاسئلة والاستفسارات دى..ياريت كل أم تشاركنا اسألتها هنحاول نجاوبكم عليها.



كندة علوش

وعلقت علي الفيديو قائلة :" صباح الخير عليكم جميعاً.. ويارب تكونو بألف صحة وخير..ياريت كل الأمهات الي عندهم استفسارات عن تغذية الأطفال ومناعتهم يكتبوها تحت ".

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وكانت احتفلت الفنانة كندة علوش مساء الجمعة الماضى، بعيد ميلادها "لايف" على صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لتصبح بذلك أول فنانة تحتفل بعيد ميلادها مع جمهورها فى أيام الحظر، وتشجعهم على الجلوس في المنزل في ظل انتشار فيروس كورونا.

وتابعها العديد من الفنانين وحرصوا على إرسال التهانى والأمنيات الطيبة، منهم ظافر العابدين، منى زكى، هنا شيحة، ودرة، وأيتن عامر وأصالة وابنتها، كما شاركتها مدربة اليوجا الخاصة بها ونصحت الجمهور بالتزام المنزل، كما شرحت لهم كيفية تقضية الوقت دون ضغوط نفسية، وهنأ كندة السيناريست تامر حبيب على طريقتها بفيديو يجمع صورهم على خاصية "ستورى" بفيس بوك.

كما استجابت كندة علوش لتحدى "الملل"، الذى أطلقته هند صبرى عبر حسابها على "إنستجرام"، ونشرت كندة صورة لها بطفولتها مع والدها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام" معلقة: "تحدي_الملل بدتو هندوش.. عشان نسلي وقتنا ونحنا بالبيت وننشر صور من الطفولة.. صورة مع بابا غير مفهومة تماماً بالنسبة الي لا من حيث الأزياء ولا الريأكشن الغريب ..بتحدى رانيا يوسف وآسر ياسين وظافر عابدين ومحمد عبد الرحمن ينزلو صور".