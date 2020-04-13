شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة تنضم إلى تيك توك وتتقمص شخصية " لهفه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشنت الفنانة حلا شيحة ، أكونت جديد لها على تطبيق "تيك توك"، مثل غيرها من النجوم والنجمات فى الفن والرياضة، الذين انضموا إلى التطبيق خلال الأيام الماضية، لشغل وقت فراغهم فى العزل المنزلى الذى تفرضه إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وظهرت حلا في أول فيديوهات على تيك توك ، وقد تقمصت شخصية دنيا سمير غانم في مسلسل " لهفة"، و كتبت قائلة:" يالا بينا نمرح محتاجه تيك توك في الوقت ده".

وتشارك حلا شيحة فى ماراثون رمضان المقبل فى مسلسل "خيانة عهد" وتجسد شخصية شقيقة بطلة العمل الفنانة يسرا وتقدم من خلاله دور مختلف يغير جلدها عن أعمالها السابقة وتفاجئ جمهورها به .

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مسلسل "خيانة عهد" إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك فى بطولته الفنانة يسرا وحلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، جومانا مراد، بيومى فؤاد، وخالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى وتيام مصطفى قمر، وعدد آخر من الفنانين.

وقدمت حلا شيحة فى شهر رمضان الماضى مسلسل "زلزال" مع النجم محمد رمضان كأول عمل لها بعد عودتها إلى التمثيل بعد سنوات من الاعتزال، وشارك فى العمل، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازى، محمد سليمان، تامر ضيائى مصطفى منصور، يوسف عثمان، حنان سليمان، لمياء كرم وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج ابراهيم فخر وإنتاج شركة سينرجى.