شكرا لقرائتكم خبر عن "هاكاكى"..أغنية لمحمود الليثى عن كورونا يدعو فيها الجمهور البقاء فى المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب محمود الليثى أغنية "هاكاكى هاكاكى" والتي جاءت فكرتها بعد تفشي وباء كورونا في العالم، ونجحت الأغنية واستهدفت دعوة بقاء الجمهور في المنازل وهى من كلمات محمد قاسم وعارف فخورى وتوزيع اسماعيل نصرت والحان محمد قاسم وانتاج مصطفى السويفى الذى قدم الليثى بشكل مختلف عن أعماله السابقة وتم اذاعتها بشكل حصرى على القاهرة والناس .

وتقول كلمات الاغنية "ريشي ياريشى اه ياريشى، ريشى اللى طار فى الهوا متقربيش منى لاحسن يجيلك ياولا وتتعدى منى، يادنيا كبيرة فيروس صغير مدوخك خليك فى بيتك واحمى نفسك واغسل ايديك ومتبقاش فتك، هكاكى هكاكى هكاكى بعدين بقى بس معاكى لماتحكى ابعدى عنى وحياة مامتك وباباكى، يادنيا والله دوخنا شوفتى اللى راحو على السخنة التانيين دول نزلو البحر والدم ضرب فى نفوخنا" .

من ناحية أخرى، طرح محمود الليثي مؤخرًا أحدث أعماله الغنائية بعنوان "يا بجح" على "يوتيوب"، وهى من كلمات مصطفى حدوتة، وتوزيع أشرف البرنس، وألحان محمد غنيم، وتقول كلمات الأغنية: علمت جاري أصول كارى سبق هو، اتاريه مليه الغل والحقد كان هو، لا عايزنى فى الدنيا أعيش ولا حتى آكل عيش، كأن فى الدنيا مفيش فى الدنيا غير هو، أه يا ناقص ياللى باصص لى فى جيبى، طب بناقص من اللى كان عامل حبيبى والندالة كتير دى عندك كتير دى عندك بالصفايح.

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كانت آخر أعمال محمود الليثي في السينما فيلم "أنت حبيبى وبس" بطولة بوسي، محمد ثروت، إيمان السيد، أحمد حلاوة، صافيناز، نرمين ماهر ومن تأليف سيد السبكي، وإخراج أحمد البدرى، ودارت أحداث الفيلم فى إطار كوميدي حول الفنان المشهور "الليثي" الذي يضطر للزواج من بوسي، بعد أن اشترط جدهما في وصيته زواجهما للحصول على الميراث والذي يبلغ خمسة مليون جنيه، ومع تطور الأحداث يتحول ارتباطهما إلى حب حقيق.

يذكر أن المطرب الشعبى محمود الليثى أحيا حفل غنائي كبير، في أبو ظبى منذ فترة بحضور عدد كبير من جمهوره وتم تكريمه بعد انتهاء الحفل، حيث قدم الليثى خلال الحفل عدد كبير من أغانيه منها "عم ياصباد" "أطاوع" و"هتجوز تانى" و"هاقطعك" و"الست لما"، "بونبوناية"، "سيما سيما"، "سوق البنات"، وغيرها من الأغانى