شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز تعود لزوجها بعد 19 عاما من الانفصال فى لايف بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ الثنائي جينيفر لوبيز وزوجها السابق المغني ديدي العالم بالأمس، وذلك بعدما خرجا في فيديو لايف معاً، وذلك في حفل اون لاين تم بغرض جني الأرباح إلي ضحايا كورونا، وقد ظهرت خلال الفيديو وهي ترقص معه.

المفاجأة تمثلت في أن هذا الظهور للثنائي ربما هو الأول لهما معاً منذ انفصالهما في عام 2001، بعد ثلاثة سنوات من الزواج خطفا فيها أنظار العالم لهما طوال تلك الفترة، قبل أن يستقرا علي الانفصال لخلافات كبيرة.

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ولكن بسبب كورونا تجمع الثنائي مجدداً بل وشهد الفيديو الذي تواجدا فيه علي رقصهما معاً ومبادلتهما الحديث معاً وكأن شيء لم يكن بينهما مثلما ظهر خلال الفيديو.

وكانت النجمة الأمريكية جينيفر لوبيز قد نظمت مؤخراً احتفال خاص ومختلف بعيد الفصح وأعياد الربيع، مع أبنائها الأربعة و صديقها اليكس رودريجز، حيث قامت بتجهيز لعبة صيد البيض " Egg Hunt الشهيرة لأطفالها، وفى النهاية أهدتهم جميعا هدايا عيد الفصح.

ونشر أليكس رودريجز فيديو للإحتفال، عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، معلقا عليه :"عيد فصح سعيد..مع كل شيء يحدث الآن ، شعرت بالارتياح للعودة إلى القليل من الحياة الطبيعية فى الاحتفال بعيد الفصح..وضعت جين معا لعبة Egg Hunt المدهشة التي يحبها الأطفال .. وحققت ايلا الفوز الكبير"