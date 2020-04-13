90 ألف جنيه استرليني تكلفة منزل يلعب بداخله توأم جورج كلوني وأمل علم الدين

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وفي سياق مختلف أعلن النجم الأمريكي جورج كلوني وزوجته المحامية الدولية أمل علم الدين، التبرع بأكثر من مليون دولار للمساعدة فى تخفيف تداعيات فيروس كورونا فى الولايات المتحدة الأمريكية، وسيتم توزيعها على 6 منظمات.
وسوف يتم توجيه جزء من أموال التبرع لمساعدة زملاء جورج في هوليوود الذين تضرروا من توقف صناعة السينما بسبب فيروس كورونا، كما يتم دعم عمال الصناعة المحتاجين، والمسنين، كما يتم توجيه 250 ألف دولار لكل من صندوق رابطة السينما والتلفزيون وصندوق العمدة في لوس أنجلوس وصندوق آخر للعاملين في مجال السينما وسوف يتم تخصيص جزء من أموال التبرع إلى بنك الطعام اللبنانى ومنطقة لومبارديا الإيطالية وقطاع الخدمات الصحية البريطانية.
وكان جورج احتفل في ٣ فبراير الماضي بعيد ميلاد زوجته امل علم الدين وهي المحامية اللبنانية التي لم تكتسب شهرتها عن طريق المحاماة، فحسب وإنما باتت محط اهتمام كثيرين ومتابعة من الملايين منذ اعلان الارتباط بالنجم جورج كلوني خاصة أنها هي المرأة التي أنهت عزوبية كلوني طوال سنوات ظن فيها عشاقه أنه لن يتزوج أبداً إلا أنه وفي النهاية قرر الزواج بعدما تخطي الـ 50.
امل كلوني التي خطفت الأنظار من وقتها وتساؤل كثيرين عن السحر الذي يميز تلك المرأة حتي تمكنت من الاستحواذ علي قلب كلوني أصبحت تنال اهتمام عدسات الكاميرات أينما حلت، خاصة حينما تكون مع زوجها النجم جورج كلوني، والذي دوماً ما يعلن عن حبه الشديد لها في كل مناسبة مما جعلنا خلال هذا التقرير نسلط الضوء علي أبرز الصور التي جمعت الثنائي معاً منذ ارتباطهما سوياً.
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