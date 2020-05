شكرا لقرائتكم خبر عن فى ظل انتشار كورونا.. تعرف على رسالة ليدي جاجا للعالم فى عيد الفصح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النجمة العالمية ليدي جاجا رسالة من داخل منزلها حيث تتواجد بالحجر المنزلي الذاتي خوفا من تزايد انتشار فيروس كورونا ، و جاءت رسالة جاجا ذات الـ ( 33 عاما ) احتفالا بعيد الفصح ، حيث كتبت النجمة الشهيرة علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " تويتر " : " عيد فصح سعيد للعالم ،، اعلم ان الكثيريعاني الآن ،، فسواء كنت تحتفل بعيد الفصح أم لا أتمنى لك يوم مميز حتي اذا كان من خلال ابتسامة واحدة فقط " .

من جهه أخري عملت النجمة العالمية ليدي جاجا خلال الأسابيع القليلة الماضية لجمع الأموال من أجل الاغاثات الخيرية لمكافحة هذا الوباء المنتشر.

Advertisements



رسالة ليدي جاجا

يذكر أن ليدي جاجا ستبهر العالم بالحدث الفني الضخم " One World: Together at Home " الذي ينتظره العالم ، حيث تتعاون ليدي جاجا بالتعاون مع Global Citizen ومنظمة الصحة العالمية لابهار العالم بهذا الحدث الذي يقام يوم 18 أبريل الجاري، و هو الحدث الذي يدعم العاملين في مجال الرعاية الصحية و الذين يواجهون خطر فيروس كورونا " COVID-19 " الذي يهدد العالم الآن ، ومن المقرر أن يشارك بالحدث عدد من أهم و أشهر نجوم العالم و من أبرزهم بوتشيلي و بيلي إيليش و ليزو و التون جون و كريس مارتن و مالوما ، و غيرهم .