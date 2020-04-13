شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عرض مسلسل "رجالة البيت" على قنوات cbc و on و dmc فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القائمون على مسلسل "رجالة البيت" للنجمين أحمد فهمى وأكرم حسنى عن عرض العمل على قنوات CBC و ON و DMC بالتزامن فى شهر رمضان المقبل، حيث طرحت كل قناة برومو العمل فى اليومين الماضيين ليكون العمل الكوميدى الذى تعرضه هذه الهذه القنوات فى خريطتها الرمضانية هذا العام.

وفى سياق متصل انتهى أحمد فهمى وأكرم حسنى من تصوير 20 حلقة كاملة من المسلسل، ويعملات على تصوير الحلقات المتبقية للانتهاء منها بالكامل خلال أيام شهر رمضان، ويعد "رجالة البيت" من الأعمال المنتظرة هذا العام بسبب طبيعته الكوميدية وثنائية فهمى وأكرم والتى حققت نجاحاً كبيراً فى السنوات الماضية سواء فى السينما أو الدراما.

مسلسل "رجالة البيت" تدور أحداثه فى حلقات منفصلة متصلة التي تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية، ويعتمد على البطلين أحمد فهمى وأكرم حسنى اضافة إلى مشاركة ويزو وبيومى فؤاد وعارفة عبد الرسول ولطفى لبيب، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف أبرزهم أيتن عامر التى ظهرت فى برومو العمل اضافة إلى أسماء أخرى تظهر فى الحلقات.

وتدور أحداث "رجالة البيت" في إطار كوميدى حول رجلين هما تيمون وبومبا، ولديهما مسئوليات وأسرة كبيرة، حيث يعيشان مع جدهما وباقى أفراد الأسرة فى نفس المنزل، لكن تتوالى المواقف عبر الحلقات، والتى تثبت أنهما أبعد ما يكون عن تحمل المسئولية وكل ذلك فى إطار كوميدى.

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ويعود أحمد فهمى وأكرم حسنى للعمل سويا فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما "ريح المدام" عام 2017، وحقق العمل نجاحاً مميزاً، واستطاع الثنائى خلال السنوات الماضية تقديم ثنائى ناجح فى السينما والدراما، حيث كانت البداية بفيلم "كلب بلدى" الذى كان التجربة التمثيلية الأولى لأكرم حسنى، وبعد ذلك ظهر أكرم كضيف شرف مع فهمى فى فيلم "الكويسين" وأيضاً مسلسل "الواد سيد الشحات"، وأيضاً ظهر فهمى كضيف شرف مع أكرم فى مسلسله "الوصية".



بوستر رجالة البيت



احمد فهمى واكرم حسنى



احمد-فهمى واكرم حسنى على بوستر رجالة البيت



رجالة البيت