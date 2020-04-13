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شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكي وإلهام شاهين يشاركان فى تشييع جثمان والدة دنيا عبد العزيز بالكمامات والان مع تفاصيل الخبر
وحرص علي التواجد ومساندة الفنانة دنيا عبد العزيز في رحيل والدتها، عدد من نجوم الفن الذين ارتدوا الكمامات والقفازات ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا منهم، الدكتور اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون وزوجته الفنانة روجينا، الفنانة الهام شاهين، الفنانة ايمان العاصي، الفنانة دينا فؤاد
يشار إلى أن دنيا عبد العزيز، تشارك فى بطولة مسلسل "البرنس" وتجسد خلاله دور شقيقة محمد رمضان المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل، على قناة dmc.
ويضم مسلسل "البرنس" نخبة كبيرة من النجوم، منهم محمد رمضان، نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، ريم سامى، محمد علاء، احلام الجرتيلى، محمد علاء، أحمد داش، وآخرون.
يذكر أن الفنانة دنيا عبد العزيز شاركت مؤخرا ضمن حكايات مسلسل "نصيبى وقسمتك 3" ، الذى عرض على شاشة on e، بطولة الفنان محمد الشرنوبى وإخراج مصطفى فكرى، وتأليف عمرو محمود ياسين، وجسدت دنيا شخصية جديدة ومثيرة خلال أحداث الحكاية الثامنة، التى حمل عنوان "حيث إنها الشقيقة الكبرى لأخين ، وأحدهم من ذوى الاحتياجات الخاصة، وتمر بأزمات خلال الأحداث، لاسيما أنها تضحى طوال الوقت فى سبيل رعايتهم والوقوف بجانبهم.
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