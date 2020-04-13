شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف احتفلت كلو كاردشيان وصديقها السابق بعيد ميلاد ابنتهما ترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعيش نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كلو كاردشيان فترة الحجر المنزلي خوفا من انتشار فيروس كورونا بطريقة ممتعة، فقد احتفلت أمس كلو البالغة من العمر ( 35 عاما ) بعيد ميلاد ابنتها تروطومبسون الثاني .

نشرت كلو كاردشيان علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير" انستجرام " عدد من صور الاحتفال بعيد ميلاد " ترو " وشاركها الاحتفال صديقها السابق ووالد ترو لاعب كرة السلة الشهيرة تريستان طومبسون، فظهرت ترو بالصور وهي ترتدي فستان باللون الأبيض بينما كانت محاطة بعدد من البالونات اللامعة .

كما نشرت كلو كاردشيان عدد من مقاطع فيديو على الـ stories الخاصة بصفحته علي Instagram هي وصديقها السابق تريستان طومبسون مع طفلتهما ترو خلال إطفاء شموع عيد ميلادها.

يذكر أن وسط انتشار فيروس كورونا الذي يهدد العالم يسعى النجوم والمشاهيرعلي الالتزام بالحجر الذاتي خوفا من وصول الفيروس لهم ، و كانت آخر هؤلاء النجمات هي نجمة تليفزيون الواقع الشهير كلوكاردشيان مع ابنتهما ترو طومبسون وما فاجئ الجميع أن يتواجد مع كلو صديقها السابق ووالد ترو لاعب كرة السلة الشهير تريستان طومبسون و ذلك بالرغم من انفصاله عنها منذ فترة طويلة، فبعد أمر الإقامة المنزلية والحجر الصحي في المنزل بولاية كاليفورنيا ، قرر الـ couple السابق أن يجتموا معا، وذلك وفقا لـ Us Weekly ، حيث أكد مصدر للمجلة أن كلو وتريستان معا في الحجر الصحي .

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بينما أضاف مصدرآخر، "كونه في الحجر الصحي تحولت كلو نقطة ضعف بالنسبة له، من جهة أخري تعترف كلو دائما أنه سيظل جزء مهم من حياتها كونه والد ابنتها الوحيدة ترو.











