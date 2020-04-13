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شكرا لقرائتكم خبر عن نهال عنبر: دعواتكم لأختى الوحيدة ربنا يشفيها ويرجعها بيتها بالسلامة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت الفنانة نهال عنبر متابعيها بموقع "أنستجرام"، بالدعاء لشقيقتها بهرة، والتي تتواجد حاليا فى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، حيث نشرت صورة لها، معلقة عليها :" دعواتكم لاختي الوحيده الغاليه بهره اللي مليش غيرها في الدنيا أن ربنا يشفيها ويعافيها ويرجعها بيتها بالف سلامه امين يا رب".
نهال عنبر
وتشارك الفنانة نهال عنبر فى مسلسل "فرصة ثانية" مع النجمة ياسمين صبرى، إلى جانب عدد من الفنانين هم دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخرمن الفنانين وتدورأحداث العمل فى إطار اجتماعى رومانسى، وتخوض ياسمين البطولة المطلقة الثانية فى الدراما التليفزيونية بعد مسلسل "حكايتى" العام الماضى.
وكانت الجهة المنتجة شركة سينرجى طرحت الأيام الماضية برومو المسلسل، والمقررعرضه على شاشة قناة on، في شهر رمضان المقبل، وسيطر على البرومو أغنيات كوكب الشرق السيدة أم كلثوم والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ،
وتدور الأحداث حول ياسمين التي تعمل في شركة إعلانات كبيرة وتواجه العديد من المواقف والعلاقات والتجارب العاطفية وتفشل بسبب حبها للعمل، ولكن سرعان ما تجد نفسها لقمة في أيدي الطامعين.
كما استعان القائمون على المسلسل بأكثر من طبيب للتواجد فى موقع التصوير لقياس درجات كل الموجودين بشكل يومى قبل بدء التصوير، إضافة إلى التعقيم الكامل للأبطال ولموقع التصوير وذلك ضمن الاجراءات الوقائية من إنتشار فيروس كورونا الذى يعانى منه العالم أجمع.
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