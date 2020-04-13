صور.. بالكمامات.. كيف ظهر النجوم في جنازة والدة دنيا عبدالعزيز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شارك عدد من نجوم الفن، في تشييع جثمان السيدة "جودي"، والدة الفنانة دنيا عبدالعزيز، ظهر اليوم بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

وظهر النجوم بالكمامات، أبرزهم: إلهام شاهين، أشرف زكي، إيمي سالم، إيمان العاصي.

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ورحلت "جودي"، والدة دنيا عبدالعزيز، أمس الأحد، بعد صراع مع السرطان، وشعيت جنازتها ظهر اليوم، ولن تقيم الفنانة عزاءًا لوالدتها نظرًا للظروف الراهنة والتي تمنع التجمعات، وحسبما ذكرت الإعلامية بوسي شلبي لـ"الخليج 365"، فإن الفنانة ستستقبل العزاء بمنزلها بدءًا من اليوم.

وتشارك دنيا عبدالعزيز فى بطولة مسلسل "البرنس" المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل، على قناة dmc.

آخر أعمال دنيا عبد العزيز مسلسل "قيد عائلي" الذي عرض مؤخرا، من بطولة صلاح عبدالله، عزت العلايلي، ‏ميرفت ‏أمين، ‏بوسي، سيمون، محمد محمود عبدالعزيز، محمد رياض، ريم البارودي، دينا فؤاد، ميرهان حسين، ‏رامي وحيد، ميرنا وليد، من تأليف محمد ‏رجاء، إنتاج شركة فنون مصر، إخراج تامر حمزة.‏