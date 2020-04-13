مش ناسية اليوم ده.. بسمة نائمة على الرصيف (صورة)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
استعادت الفنانة بسمة، ذكريات كواليس فيلمها "زي النهاردة"، الذي عرض في 2008، وذلك من خلال صورة لها عبر حسابها بـ"انستجرام".
وظهرت "بسمة"، في الصورة وهي نائمة على الرصيف وتضع تحت رأسها سيناريو الفيلم، وعلقت عليها قائلة: "أنا فعليًا نايمة على الرصيف.. واللي تحت راسي سكريبت (زي النهاردة).. مش ناسية اليوم ده!!".
فيلم "زي النهاردة"، انتاج عام 2008، بطولة أحمد الفيشاوي وآسر ياسين وأروى جودة، وسيناريو ومونتاج وإخراج عمرو سلامة.
وعرض لبسمة مؤخرًا فيلم "رأس السنة" بطولة إياد نصار، وشيرين رضا، وإنجي المقدم، وأحمد مالك، وعلي قاسم، وهدى المفتي، بمشاركة عدد من ضيوف الشرف وإخراج محمد صقر، وتأليف محمد حفظي.
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