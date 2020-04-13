ابنة محمد شومان تهاجمه: وجودك أذى في حياتنا ونحاول حذف اسمك من البطاقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشرت لوجين شومان، ابنة الفنان محمد شومان، فيديو أطلت لتتحدث من خلاله لأول مرة عن طبيعة العلاقة بين أسرتها المتواجدة في مصر، ووالدها الذي يعيش خارج البلاد، ويظهر عبر شاشات قنوات جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

وقالت إنها اضطرت لتصوير هذا الفيديو بعدما تجنبت ذلك السنوات الماضية، خاصة وأن معظم الناس لا يعرفون أنه والدها، لكنها مضطرة للرد على البيان الذي أصدره عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، أمس الأحد 11 أبريل، يطلب فيه من السلطات المصرية الإفراج عن نجله أحمد.

وقالت لوجين " الأول عاوزة أعلق على أننا مش أسرتك علشان أنت مجرد اسم على البطاقة، وإحنا مالناش صلة بيك، وقطعنا كل ما ليه علاقة بيك من 5 سنين، وابنك اللى انت بتناشد السلطات علشان تطلعه ماتحملتش مسئوليته من وهو عنده سنة ونص واتربى مع مامته".

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وتابعت "انت مش رب أسرتنا، احنا رب أسرتنا أمنا، ورب أسرة أحمد أمه، انت مش مسؤول عننا، ولا مسؤول مننا، مش من حقك تطلع تتكلم بلسانا، أنت بتتكلم عن أخوك وابنه بس مالكش دعوة بينا، وبيتحقق معاه علشان يتأكدوا أنه مفيش صلة بيك تماما، وده هما عارفينه كويس وهيطلع بس ماتدخلش أرجوك".

وأضافت لوجين "لو عاوز تعمل صورة الأب، اللي هو عاوز ينقذ أولاده، انزل وواجه ده بنفسك، بس ماتبقاش قاعد في بلد تانية وتتكلم باسمنا واحنا فعلا مالناش أي صلة بيك، حاولنا كتير نرفع قضايا ميبقاش اسمه على البطاقة معرفناش بنوجه رسالة للسلطات لو يعرفوا يساعدونا نعمل ده ونتبرأ تماما منه خليكم معانا احنا بنحاول".

وطلبت منه: "أرجوك ماتتكلمش بلسانا، وماتطلعش بيانات، انت بتعمل ده بس علشانك.. بتتكلم عن فيلم مش عن ابنك وأخوك اللي مأذيين بسببك وبتعمل دعاية على قفانا، مش عارفة أقولك إيه الحقيقة، أنت بتقول إن احنا بنموت بالبطيء، ووجودنا هنا أذى لينا إحنا موجودين هنا بإرادتنا، حابين نفضل عايشين هنا مفيش أذى من الدولة علينا، وجودك هو الأذى الوحيد في حياتنا، إحنا هنا علشان عاوزين نفضل هنا كملنا من غيرك وبنينا حياتنا لوحدنا من غيرك".