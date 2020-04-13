خاص.. تعرف على موعد ومكان عزاء والدة دنيا عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

رحلت والدة الفنانة دنيا عبدالعزيز، أمس الأحد، وشيُع جثمانها ظهر اليوم بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، ولن تُقيم الفنانة عزاء لوالدتها نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد والتي تفرض عدم التجمعات.

وقالت الإعلامية بوسي شلبي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الفنانة تتواجد في منزلها حاليًا، وتستقبل العزاء هُناك: "هتستقبل العزا في بيتها وأي حد من زملائها يقدر يروح يعزيها في البيت من النهاردة، إنما هي مش هتعمل عزا".

وتشارك دنيا عبدالعزيز فى بطولة مسلسل "البرنس" وتجسد خلاله دور شقيقة محمد رمضان المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل، على قناة dmc.

آخر أعمال دنيا عبد العزيز مسلسل "قيد عائلي" الذي عرض مؤخرا، من بطولة صلاح عبدالله، عزت العلايلي، ‏ميرفت ‏أمين، ‏بوسي، سيمون، محمد محمود عبدالعزيز، محمد رياض، ريم البارودي، دينا فؤاد، ميرهان حسين، ‏رامي وحيد، ميرنا وليد، من تأليف محمد ‏رجاء، إنتاج شركة فنون مصر، إخراج تامر حمزة.‏