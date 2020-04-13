مليش غيرها في الدنيا.. نهال عنبر تطالب الجمهور بالدعاء لشقيقتها "بهرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

طالبت الفنانة نهال عنبر، جمهورها ومتابعيها، عبر حسابها بـ"إنستجرام"، بالدعاء لشقيقتها "بهرة"، التي تدهورت حالتها الصحية مؤخرًا.

ونشرت "نهال"، صورة لشقيقتها وعلقت عليها قائلة: "دعواتكم لأختي الوحيدة الغالية بهرة اللي مليش غيرها في الدنيا أن ربنا يشفيها ويعافيها ويرجعها بيتها بألف سلامة أمين يا رب".

وكانت "نهال"، قالت في تصريحات لمصراوي، إن شقيقتها "بهرة"، مازالت تعاني من أزمة صحية منذ منتصف الشهر الماضي وحتى الآن، وأن حالتها الصحية لم تتحسن، وإنها متواجدة في المنزل وتم وضعها على جهاز الأكسجين، مضيفة: "عملالها مستشفى في البيت".

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وتابعت: "هي بتعاني من مشاكل في الرئة وحالتها الصحية لازالت حرجة وأنا ملخومة معاها وبتمنى ربنا يشفيها ويعافيها ويشفي كل مرضانا".

يُذكر أن "بهرة" شقيقة الفنانة نهال عنبر، تعاني من ارتفاع الضغط في الشريان الرئوي، وكانت قد دخلت في غيبوبة، وتم نقلها إلى المستشفى قبل أن تعود للمنزل مع توفير كافة الاحتياجات الطبية لها.

في سياق آخر تشارك نهال عنبر في بطولة مسلسل "فرصة تانية" المقرر عرضه في رمضان 2020، بطولة ياسمين صبري، إدوارد، محمود البزاوي، ومن إخراج مرقس عادل.