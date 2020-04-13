خاص.. دنيا عبدالعزيز شيعت جثمان والدتها إلى مثواه الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شيعت الفنانة دنيا عبدالعزيز جثمان والدتها التي رحلت عن عالمنا، أمس الأحد، بعد صراع مع مرض السرطان.

وقالت الإعلامية بوسي شلبي في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن الفنانة دنيا شُيعت جثمان والدتها إلى مثواه الأخير، ظهر اليوم، بمقابر الأسرة في طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر.

وتشارك دنيا عبدالعزيز فى بطولة مسلسل "البرنس" وتجسد خلاله دور شقيقة محمد رمضان المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل، على قناة dmc.

آخر أعمال دنيا عبد العزيز مسلسل "قيد عائلي" الذي عرض مؤخرا، من بطولة صلاح عبدالله، عزت العلايلي، ‏ميرفت ‏أمين، ‏بوسي، سيمون، محمد محمود عبدالعزيز، محمد رياض، ريم البارودي، دينا فؤاد، ميرهان حسين، من تأليف محمد ‏رجاء، إنتاج شركة فنون مصر، إخراج تامر حمزة.‏