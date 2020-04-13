جيسي عبده تنشر بوستر مسلسها الرمضاني "بعد حين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: نشرت الفنانة اللبنانية جيسي عبده، بوستر مسلسلها الرمضاني "بعد حين"، عبر حسابها بـ"تويتر". وعلقت "جيسي"، على البوستر قائلة: "‏البوستر الرسمي لمسلسل ‎بعد حين للمخرج ‎مروان بركات وللمنتج ‎مفيد الرفاعي ومنصة viu قريبا في شهر رمضان المبارك بأول مشاركة لي في مسلسل سعودي بالتوفيق النا وللجميع ". مسلسل "بعد حين"، كان يحمل اسم "نصيبك يصيبك، المسلسل من بطولة جيسي عبده، أحمد شعيب، العنود سعود، وسام حنا.

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