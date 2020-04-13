لهذه الأسباب لجأ صناع "الفتوة" إلى باحث تراث‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

كشف أيمن عثمان، الباحث في التراث المصري، أن حرص هاني سرحان مؤلف مسلسل "الفتوة "، والمخرج حسين المنباوي، على دقة وضبط التفاصيل الخاصة بالزمن والمكان في الفترة الزمنية القديمة التي تدور فيها أحداث المسلسل، كان من أسباب تعاونه معهم منذ ما يزيد عن العام.

أيمن، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، يقول: "أحداث المسلسل تدور في فترة ما قبل ثورة عرابي، وهي الفترة المرتبكة في التاريخ لعصر الفتوات، ومع قلة المصادر والمراجع، وفقنا بحمد الله في تلك المهمه لتوفير ما يحتاج له المؤلف والمخرج من أدق التفاصيل لضبط الزمن وخاصة مع رغبتهم في تقديم معايشة كاملة لتلك الفترة، واستلهام أحداثها لتقديم عملهم الفني المهم، بخصوصية وتميز والبعد تماما عن التجارب السابقة".

Advertisements

وأضاف: "بترشيح من الشاعرة دعاء عبد الوهاب، بدأت، منذ أكثر من عام، المشاركة في تلك المغامرة التي تحسب لفريق العمل، إذ تقوم المهمة التي كلفت بها على ضبط الزمن والمكان على سيناريو المسلسل، لتقديم محاكاة لتلك الحقبة الزمنية، في أعيادها، والعادات والتقاليد، ومفردات الكلام، وأيضا لعب الأطفال على مدار حلقات المسلسل الثلاثون".

أيمن اختتم بالقول: "ما يحسب للمؤلف هاني سرحان، حرصه على تقديم تجربة مغايرة تماما عن عالم الفتوات الذي كتب عنه الأديب نجيب محفوظ، إذ اختار فترة زمنية تسبقها بأكثر من 50 عاما".

مسلسل "الفتوة " بطولة ياسر جلال، أحمد خليل أحمد زاهر أحمد صلاح حسني، مي عمر، هنادي مهنى، أحمد خالد صالح، عايدة رياض، عهدي صادق، مجدي فكري، تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي، إنتاج شركة سينرجي.