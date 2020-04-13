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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
قال الكاتب هاني سرحان، إنه صاحب فكرة تقديم مسلسل عن عالم الفتوات، وعندما اتفق مع الفنان ياسر جلال والمخرج حسين المنباوي على تكرار التعاون بعد مسلسل "لمس أكتاف"، الذي شارك في رمضان الماضي، عرض عليهم الفكرة ووافقا عليها.
وتابع سرحان في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "قررنا نشتغل مع بعض للسنة التانية، اقترحت عليهم نعمل حاجة لزمن الفتوات، وعجبتهم الفكرة واشتغلنا عليها".
وعما إذا كان يخشى من وضع العمل بمقارنة مع أعمال أخرى تناولت نفس الموضوع، مأخوذة عن نص أدبي يحمل اسم "الحرافيش" لأديب نوبل نجيب محفوظ، والذي يضم 10 حكايات، قال "المقارنة هتبقى ظالمة جدا مينفعش حد أو أي مؤلف في الدنيا يتقارن بنجيب محفوظ، حاجة صعبة".
وأضاف "المسلسل مختلف تماما عما طُرح من قبل، التشابه الوحيد إنه في نفس العصر".
"الفتوة" من المقرر عرضه في السباق الرمضاني، تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي، بطولة ياسر جلال، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسني، مي عمر، أحمد خليل، أحمد خالد صالح، ليلى أحمد زاهر، هنادي مهنى.
كانت هذه تفاصيل خبر هاني سرحان: "مقارنة الفتوة بأعمال نجيب محفوظ هتبقى ظالمة".. ومسلسلنا مختلف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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