كريم قاسم ينشر صورة من كواليس "لما كنا صغيرين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: نشر الفنان كريم قاسم على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" صورة له من كواليس مسلسل "لما كنا صغيرين"، المنتظر عرضه في رمضان. الصورة تجمعه بالفنان خالد النبوي والفنان نبيل عيسى والفنان محمود حجازي والمنتج أحمد عبدالعاطي ومدير الإنتاج أيمن شوقي، وعلق عليها "كواليس مسلسل لما كنا صغيرين اتفرجوا عليه في رمضان 2020 على قناة الحياة وdmc". Advertisements يذكر أن كريم قاسم في الأسبوع السابع من تصوير المسلسل. ويقوم بدور "وائل" أحد الأصدقاء الخمسة الذين تربطهم صداقة قوية منذ أيام الجامعة، وهو رابط الوصل بين الأربع أصدقاء وحافظ الأسرار كما يمتاز بخفة الظل، وأحداث المسلسل تدور في إطار تشويقي إذ يتعرض هؤلاء الأصدقاء للعديد من الكوارث في حياتهم بسبب جريمة قاموا بارتكابها في الماضي. مسلسل "لما كنا صغيرين" إخراج محمد علي وتأليف أيمن سلامة وبطولة خالد النبوي ومحمود حميدة وكريم قاسم وريهام حجاج ونسرين أمين ونبيل عيسى ومحمود حجازي وهاني عادل.

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