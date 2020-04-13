محمد رجب يهنيء أمير كراراة على مسلسله الرمضاني "الإختيار"

حرص الفنان محمد رجب على تهنئة صديقه الفنان أمير كرارة على مسلسله الرمضاني "الإختيار"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "أنستجرام". نشر رجب البوستر الرسمي للمسلسل وعلق عليه قائلاً:"ألف مبروك أخويا وحبيبي ان شاء الله تكسر الدنيا". Advertisements يذكر ان رجب قد شارك مؤخراً في مسلسل "الأخ الكبير" مع كوكبة كبيرة من النجوم أبرزهم"هبة مجدي، عبير صبري، أحمد حلاوة، محمد عز، أيتن عامر، دينا فؤاد"، ومن تأليف:أحمد عبد الفتاح، إخراج إسماعيل فاروق. في مسلسل "الأخ الكبير" مع كوكبة كبيرة من النجوم أبرزهم"هبة مجدي، عبير صبري، أحمد حلاوة، محمد عز، أيتن عامر، دينا فؤاد"، ومن تأليف:أحمد عبد الفتاح، إخراج إسماعيل فاروق.

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