فيديو..حلا شيحا تدخل عالم "تيك توك"

شاركت الفنانة حلا شيحا جمهورها بمقطع مضحك لها من خلال برنامج الفيديوهات الشهير "تيك توك"، ونشرته عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور الشهير "انستجرام".
وعلقت حلا على الفيديو قائلة:"يلا لنمرح قليلاً، حقاً أحتاج لهذا"، وتعد
يذكر ان حلا تشارك في السباق الرمضاني مع الفنانة يسرا من خلال مسلسل "خيانة عهد" بالإضافة إلى العديد من نجوم الدراما منهم"خالد أنور، جومانا مراد، محمد رياض، صبري فواز، خالد سرحان، سلوى عثمان، عبير صبري، فرح الزاهد"، ومن تأليف:أمين جمال، أحمد عادل سلطان، إخراج سامح عبد العزيز.
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