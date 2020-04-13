محمد مغربي يشارك بـ"حكاية حياة" في رمضان 2020

يشارك الفنان محمد مغربي في إحدى قصص برنامج "حكاية حياة"، الذي يقدمه الداعية شريف شحاتة، ومن المقرر أن يتم عرضه عبر فضائية النهار في شهر رمضان المقبل.

برنامج "حكاية حياة" للمخرج خالد طلعت وهو معالجة درامية تجمع بين الدراما الواقعية والتحليل العلمي لمناقشة قضية مجتمعية مهمة وهي الصراع بين الإنسان والشيطان.

جدير بالذكر أن الفنان محمد مغربي يشارك، خلال السباق الرمضاني 2020، بكل من "أسود فاتح" بطولة الفنانة هيفاء وهبي، وإخراج كريم العدل، "النهاية" للنجم يوسف الشريف والمخرج ياسر سامي، و"اتنين في صندوق" إخراج محمد مصطفى.