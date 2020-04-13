صورة.. محمد هنيدي في كواليس برنامج "اغلب السقا"

نشر الفنان أحمد السقا صورة تجمعه والفنان محمد هنيدي، وذلك من خلال حسابه الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

علق السقا على الصورة قائلاً: "يانانا ياطاطا"، وجاء لقاؤهما في كواليس برنامجه

الرمضاني"اغلب السقا".

يذكر أن "اغلب السقا"، هو المشاركة البرامجية الأولى للسقا، في رمضان 2020 بمشاركة الإعلامية رزان مغربي، حيث يدور في إطار التسلية والترفيه

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والمسابقات مع مجموعة من الفنانين أبرزهم "درة، نيللي كريم، محمد هنيدي".

شارك السقا في رمضان الماضي من خلال مسلسل "ولد الغلابة" مع الفنانة مي عمر، الذي حصل على نسبة مشاهدة كبيرة خلال فترة عرضه، وشغل أحاديث متابعيه عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.