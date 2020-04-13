فيديو.. إليسا تجتاز الـ2 مليون مشاهدة بـ"هنغني كمان وكمان" على "يوتيوب"

تخطت الفنان إليسا بأغنيتها الجديدة "هنغني كمان وكمان" حاجز الـ2 مليون مشاهدة، وذلك بعد يوم واحد من طرحها على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية، كلمات شادي نور، ألحان محمد يحيى، توزيع إلهامي دهيمة، إضافة إلى حصولها

على المركز الثالث في صدارة المشاهدات على "يوتيوب".

وتضمنت فكرة الكليب مشاركة جمهور إليسا من خلال مقاطع قصيرة من منازلهم تظهر تناغمهم مع نغمات الأغنية، إضافة إلى ظهور خاص للفنانة هيفاء

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وهبي، التي شاركت بمقاطع راقصة طوال الكليب.

ساهمت إليسا بهذه الفكرة بالترفيه عن جمهورها في ظل ظروف العزل المنزلي التي تتبعه بلدان العالم للوقاية من وباء كورونا المستجد، حيث أعلنت منذ أيام عن عن طلبها لمشاركة جمهورها في إصدار غنائي جديد ليكون الجمهور جزءًا من الحدث وليس مشاهدًا أو مستمعًا فحسب.