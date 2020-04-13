الليلة .. نجوم الأوبرا وتلاميذ الفيس بوك على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب

نخبة من أعمال الموسيقى العربية التراثية والحديثة يقدمها نجوم الأوبرا وتأتي ضمن فعاليات المبادرة الإلكترونية خليك فى البيت .. الثقافة بين إيديك، وذلك فى التاسعة مساء اليوم، الأثنين 13 أبريل على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب.

منها القلب معاك - الدنيا غنوة - سنتين وأنا أحايل فيك - ب فتحة باء أداء نهاد فتحى ، أما براوة - دوبنا حبايبنا - القريب منك - الا انت - دور أنا هويت تشدو بهم آيات

فاروق ، عدوية - يا حلو ناديلى - شفت حبيبى أداء ياسر سليمان ، شعورى ناحيتك – ولابيصعب علينا أداء رحاب مطاوع ، مش هتنازل عنك – ال جانى بعد يومين – الله على المستقبل تتغنى بهم مروة ناجى .بعدها تبث المسرحية الكوميدية الاستعراصية تلاميذ الفيس بوك تأليف وإخراج عبدالمنعم محمد وتدور فكرتها حول شخصية مدرس يسعى لتقويم سلوكيات عدد من الشباب بالتعاون مع مجموعة من زملائه المدرسين وينجح بالفعل فى تنمية قدراتهم ومهارتهم من خلال موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك .

تلاميذ الفيس بوك بطولة شيرين، محمد الحلو، إيهاب مبروك، رضا حامد، حسان العربى، أحمد بسيم، ليلى صدقي، دعاء رمضان، سالى كامل ونجوم فرقة تحت 18 منهم طارق مرسي، نور الشرقاوى، هبة محمد، دعاء محمد، محمد جاد، رشا جميل، عمرو بدران،، محمود لاشين، سريال سعيد، حمزة خاطر، محمد عبد الخالق، استعراضات سامي نوار، أشعار خميس عز العرب، ديكور الدكتور أحمد عبدالعزيز، ألحان حمادة الحلو، مخرج مساعد إيهاب علوان وياسر جمعة