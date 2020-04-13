بعد إشكال البقاع..داليا كريم توضح

ميرنا وليد - بيروت - أوضحت مهندسة الديكور ومقدمة برنامج " داليا و التجديد " ​داليا كريم​ حقيقة الإشكال الذي حصل معها في إحدى القرى البقاعية، وذلك أثناء توزيعها برفقة متطوعين في جمعيتها مساعدات للعائلات المحتاجة ضمن حملة "صامدون" التي أطلقتها محطة "الجديد" للوقوف مع المحتاجين في فترة الحجر المنزلي لمواجهة ​فيروس كورونا​، مشيرةً إلى أنه هناك حملة تجني عليها وعلى الجمعية.

وأضافت أنها قامت بتوزيع 450 حصة غذائية في الأسبوع الأول وسط ترحيب الاهالي في اكثر من قرية بقاعية، دون اللجوء الى عملية تصوير الاشخاص الذين يتلقون المساعدات حفاظاً على مشاعرهم وان الكاميرا رافقت الحملة فقط للاثبات ان التبرعات التي تأتي لاغاثة الاسر الفقيرة وصلت الى هدفها الصحيح بكل شفافية ووفق رؤية أنسانية بحتة.

وتابعت في بيان نشرته:"على مدار اكثر من سبع سنوات لم اتأخر يوماً عن مساعدة الفقراء في جميع المناطق اللبنانية و سعيت بكل قوتي لاحقق احلام عائلات آمنت بي و بمسيرتي و تعاونا سوياً حتى وصل عدد انجازات تأهيل و ترميم المنازل الى اكثر من 7 الالاف منزل في جميع المحافظات دون استثناء و بعيداً عن أي قيود طائفية او مذهبية او سياسية، و الا كان لي شرف المشاركة في حملة " صامدون " مع تلفزيون الجديد و شعرت بالحماس بعد ان اوكلت لي المهمة في محافظة البقاع و في الاسبوع الاول كانت الامور تسير على مايرام، لكن ما جرى من تجني في الاسبوع الثاني لا يعبر الا عن موقف من بادر الى الصراخ امام مهمة انسانية و جند كاميرات الهواتف المحمول لرصد لحظات مهاجمته لفريقنا دون أي مبرر منطقي و ربما للفت الانتباه اليه، مع الاشارة الى اننا كنا نملك 1100 حصة غذائية بحسب ما وفرته لنا " صامدون " و نحن نسير بألية واضحة ولن تتوقف عند هذا الحد من التقديمات وانا في محافظة فيها عشرات القرى والمناطق ومن البديهي ان تكون عملية التوزيع على قدر الحصص التي نقوم بنقلها من بيروت ولا توجد الا نية الخير لدينا للتعاطي مع اهلنا في البقاع، و من حاول رمي الزيت على النار لاسباب تعنيه وحده، لن يردعنا عن المضي بمهمتنا التي نؤمن بها و يجب ان تكون فعالة اكثر و اكثر من اجل إعانة كل مواطن لبناني ابعده الحجر الصحي الطوعي عن عمله وهي حالة طالت عدد كبير من اللبنانيين في ظل ظروف معيشية صعبة جداً".

وأكملت:"اكن التقدير لاهالي محافظة البقاع وسبق ان كانت لي جولات خيرية من خلال برنامجي في اكثر من قرية بقاعية، واعلم جيداً ان أي موقف فردي يعبر عن صاحبه فقط و ليس عن شعب كرمه يسبقه و شهامته رايته".

ختمت بالقول : "جمعية " داليا و التغيير الخيرية " كان لها شرف المشاركة في حملة " صامدون " التي اطلقتها محطة تلفزيون الجديد ونحنا نملك الارادة لانجاز مهمة العطاء حتى النهاية، ولن نسمح لاحد ان يعرقل مسيرتنا واهدافنا الانسانية البحتة.