استوحي اسم طفلك من اسماء ابناء راغب علامة ونانسي عجرم وغادة عبد الرازق وغيرهم

ميرنا وليد - بيروت - يسعى اغلب المشاهير لاختيار اسماء لافتة ومميزة لأولادهم، فالممثلة ​غادة عبد الرازق​ اختارت لابنتها اسم روتانا، فيما الفنّانة ​نانسي عجرم​ اطلقت على احدى بناتها اسم ايلا، الذي يعني الشجرة الخيّرة كثيرة الغصون، اما الفنان ​راغب علامة​ فاختار لأبنائه اسمي خالد ولؤي. وسنقدّم لكم قائمة اسماء اولاد المشاهير: فاطمة وفاهد - ​أحلام​. مي وسارة - ​نور الشريف​. منار ومحمد وعبد الله - عبد المجيد عبد الله شام وخالد - ​أصالة​. Advertisements وسام وعمر - ​كاظم الساهر​. سلام وصفاء - صابر الرّباعي. صوفي وميرا - ​ديانا حداد​. ورد وفهد - ​تيم حسن​. دانا وماريتا والوليد - ​عاصي الحلاني​. نادية وطارق - ​فاتن حمامة​.



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