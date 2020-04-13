خاص الفن – جيني إسبر تحذر وتنصح: مارسوا الرياضة المنزلية

ميرنا وليد - بيروت - حذرت الممثلة السورية ​جيني إسبر​ من إتباع عادات غذائية سيئة ومضرة بالصحة خلال فترة الحجر الصحي، مؤكدة على ضرورة الاعتناء بنوعية الطعام الذي نتناوله حفاظاً على الجسم.

وقالت لموقع "الفن" إنه في ظل الجلوس في المنزل وإغلاق جميع النوادي الرياضية، فإن الوزن سيزيد بكل تأكيد إن لم نكن حذرين بما نتناوله.

ودعت الناس إلى ممارسة الرياضة المنزلية عند كل صباح، والإكثار من الفواكه والخضراوات المليئة بالفيتامينات، والابتعاد عن السكريات قدر الإمكان.

يشار إلى أن جيني إسبر تتصدر لائحة الفنانات اللواتي يمارسن الرياضة، خاصة أنها خريجة كلية التربية الرياضية بجامعة تشرين "اختصاص تغذية"، وعملت لفترات في مجال تدريب الآيروبيك، وهذا ما يبرر مواظبتها على ممارسة الرياضة بشكل يومي للحفاظ على تناسق جسمها، ولا ننس أنها وجه رياضي على صفحات المجلات العربية فتقوم بنشر صورة رياضية تعليمية للقراء بشكل دائم.

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