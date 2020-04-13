إبنة ممثل مصري تتبرأ منه برسالة قاسية-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - هاجمت ​لجين شومان​ والدها الممثل المصري ​محمد شومان​ برسالة قاسية، مشيرةً إلى أنها وإخوتها متبرأين منه بسبب انتمائه لجماعات إخوانية وهروبة خارج البلاد.

وظهرت لجين في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، قالت فيه:"انا لوجين شومان، بنت محمد شومان اللي اصدر بيان على صفحته بيناشد السلطات انها تنقذ اسرته اللي بتموت بالبطئ .. اسرته اللي هي انا واختي و اخويا وانهم يفرجوا عن اخويا من غير اي شروط .. مبدأيا احنا مش اسرتك عشان انت مجرد اسم لى البطاقة احنا ملناش اي صلة بيك وقطعنا كل ما لينا علاقة بيك من 5 سنين .. وابنك انت متحملتش مسؤليته من وهو عنده سنة ونص".

وتابعت :" إنت مش رب اسرتنا .. رب اسرتنا هي امي انت مش مسؤل عننا .. انك تتكلم بلسانا ده مش من حقك .. هما بيحققوا معاه عشان يعرفوا انه مالوش صلة بيك وهما عارفين ده و هيطلع بس مالكش دعوة انت .. لو عايز تعمل اب انزل وواجه لكن مش قاعد ف بلد تانية وبتتكلم وحاولنا كتير نشيل اسمه من البطاقة بس معرفناش وبوجه رسالة للسلطات يعرفونا ازاي نتبرأ خالص منه يعرفونا ازاي".

وأضافت:"كلنا عارفين ان ده مجرد صورة وانك بتعمل صورة .. انت طالع تتكلم على فيلم وبتعمل دعاية ليه على قفانا احنا .. وبتقول ان وجودنا هنا بيأذينا .. احنا عايشين هنا محدش بيأذينا .. وجودك هو الأذى نفسه".

وعلّقت على الفيديو بالقول:"اضطريت آسفه اعمل الفيديو ده بعد ما تجنبته لسنين، لاسباب كتير اوى منها ان ناس قليله جدا اللي تعرف انك بابايا. فعلا كان نفسي اكمل كده و محدش يعرف. ده رد عالبيان اللي محمد شومان اصدره انهارده علي صفحته".