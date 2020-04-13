ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المغربي ​سعد لمجرد​ المتابعين عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة له، ظهر فيها وهو يضع كمامة، مشيراً إلى أنها المرة الأولى التي يخرج فيها من منزله في العاصمة الفرنسية باريس حيث يتواجد، وذلك إلتزاماً منه بالحجر المنزلي لمدة 20 يوماً متتالياً للحدّ من إنتشار ​فيروس كورونا​.

وعلّق قائلاً:"بعد 20 يوم من المكوت في البيت خرجت لشراء حاجياتي المنزلية، من فضلكم احبائي لا خروج الا للضرورة".

وكان احتفل لمجرد مؤخراً بعيد ميلاده ونشر صورة له على حسابه الخاص مع كلبه وهو يطفئ شموع على قالب الحلوى خلال تواجده في باريس، ووجه رسالة شكر الى كل الذين عايدوه.

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كانت هذه تفاصيل خبر سعد لمجرد يخرج من المنزل للمرة الأولى منذ 20 يوماً وهذه نصيحته للجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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