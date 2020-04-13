ميرنا وليد - بيروت - أعادت الفنانة الاردنية ​رانيا الكردي​ طرح الاغنيتين الشهيرتين لها وهما "شايف نفسك" و"ما بتزهق"، الا انها عدلت في كلماتهما لتتناسبا مع اجواء الحجر المنزلي في ظل انتشار ​فيروس كورونا​ ونشرتهما على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

الهدف واضح وهو تحفيز محبيها على الالتزام في بيوتهم ريثما تنتهي هذه المرحلة الصعبة، واضافة الى ذلك كانت تعيد نشر فيديوهات لمحبيها وهم يقومون بأنشطة في المنزل دعما لهم في ذلك المرحلة فلطالما امتلكت علاقة وثيقة بكل محبيها الذين رافقوها في مسيرتها.

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كانت هذه تفاصيل خبر رانيا الكردي تعيد إصدار "شايف نفسك" و"ما بتزهق" بحلة جديدة وما علاقة كورونا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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