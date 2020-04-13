قيس الشيخ نجيب يودّع قريبه بكلمات مؤثرة:"كسرتلي قلبي يا حبيبي"-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - ودّع الممثل السوري ​قيس الشيخ نجيب​ شقيق والدته "خاله" الذي توفي اليوم بكلمات مؤثرة، إذ نشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة قديمه للراحل، وعلّق قائلاً:"كسرتلي قلبي يا حبيبي.. الله يرحمك يا خال.. رح تكون بمحل احسن مع كل اللي بتحبهون.. امير وديمة وأيهم اخواتي ياريت بقدر كون حدكون الله يصبركون ويصبر أم امير ع هالفراق الصعب.. خالي جميل العبد في ذمة الله انّا لله وانّا اليه راجعون".

وبسبب الحجر المنزلي والإجراءات الوقائية المفروضة في سوريا في ظل إنتشار فيروس كورونا المستجد، تم تشييع الراحل في دمشق وتم التأكيد أن العزاء سيقتصر على الاتصال بأهل الفقيد.

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