وفاة نجمة "Wuthering Heights" بعد إصابتها بفيروس كورونا

ميرنا وليد - بيروت - بكلمات مؤثرة، نعى الإبن الروحي للممثلة والمنتجة العالمية ​هيلاري هيث​ والدته، إثر وفاتها بعد معاناة من ​فيروس كورونا​ عن عمر ناهز الـ74 عاماً.

وكتب عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"لقد فقدنا عرّابتي الرائعة هيلاري هيث بسبب الكورونا الاسبوع الماضي"، وتابع قوله: "لقد كانت قوة من الطبيعة ولا يمكنني أن أتحمل أنها لم تعد معنا".

وكانت اشتهرت هيلاري بأدوارها التمثيلية الشهيرة في فيلمي Witchfinder General و Wuthering Heights خلال فترة أواخر الستينيات، لتنتقل بعدها إلى منتجة أفلام في التسعينيات حيث كان لها أعمال عديدة منها Nil by Mouth (Gary Oldman) و An Awfully Big Adventure.

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