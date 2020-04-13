كارول سماحة تسجل عملاً عربياً جديداً مشرّفاً-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة اللبنانية ​كارول سماحة​ عن إنتهائها من تسجيل أغنية جديدة، إذ نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لها، ظهرت فيها من داخل استديو التسجيل وعلّقت بالقول:"اليوم سجلنا بالستوديو في ⁧‫مصر‬⁩ عمل عربي جديد مشرف...تسمعونه قريبا".

يشار إلى أن آخر أعمال سماحة أغنية "مش هعيش" والتي هي من كلمات أمير طعيمة والحان إسلام زكي وتوزيع ألكسندر ميساكيان، وصورتها كليب تحت إدارة المخرج والفنان اللبناني جاد شويري في العاصمة الفرنسية باريس.

ومن ناحية أخرى، كانت علّقت سماحة على السجال الذي دار مؤخراً حول تعرض بعض زميلاتها الفنانات لهجوم بسبب ديانتهن المسيحية، وذلك عقب إحتفالهن بيوم الجمعة العظيمة، مشيرةً إلى أنها تعيش كامل حريتها في مصر، مضيفة انها تمارس ديانتها بحرية ولم تشعر بأنها مختلفة عن زوجها.



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