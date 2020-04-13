لطيفة رأفت تطلق "يلا إملا الدنيا خير"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تزامنا مع هذه الظروف العصيبة التي يعيشها العالم بسبب إنتشار ​فيروس كورونا​، أطلقت الفنانة المغربية ​لطيفة رأفت​ أغنيتها الجديدة بعنوان "يلا إملا الدنيا خير" عبر "يوتيوب".

العمل من كلمات الشاعر محمد المرضي وألحان عادل الخياط ومهدي كاميكاز الذي قام بالتوزيع الموسيقي ايضا، فيما يعود الإخراج و تصميم الفيديو لعبلة رأفت.

ويذكر أن آخر عمل أصدرته لطيفة رأفت هو "كرهت الحب" وكان في عيد الحب، وبمجرد إصدار الفنانة لطيفة رأفت عملها الجديد عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" انهالت عليها التعليقات من محبيها مشيدين برقي الكلمات والالحان التي عودت عليها لطيفة رأفت جمهورها العريض.

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