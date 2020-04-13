تراند اليوم : تعالي هنعرفك مين هو الكومبارس الخائن لوطنه ” محمد شومان ” بعد تبرؤ أبنته منه

أثارت لوجين شومان ابنة الفنان الإخوانى الهارب محمد شومان حالة من الجدل الواسع فور إعلانها التبرؤ من والدها بسبب انضمامه إلى الجماعة الإرهابية وهروبه إلى تركيا.

وجاء قرار ابنة محمد شومان بالتبرؤ منه بسبب ادعائه على السلطات المصرية وطلبه الإفراج عن نجله وفى التقرير التالى نرصد معلومات عن الهارب محمد شومان.

اشتهر محمد شومان بدور بائع الفوانيس في الصين “ممتاز الدمنهوري”، منذ ظهوره في فيلم “فول الصين العظيم” عام 2004 مع نجم الكوميديا الفنان محمد هنيدي، وعمل في عدد من الأعمال بأدوار مختلفة، حيث ظل مرتبطًا في أذهان الكثيرين بما قدمه من أعمال كوميدية.

وولد شومان في 25 مارس عام 1958، حيث شارك مثل” في عودة الندلة” و”السفارة في العمارة” و”مرجان أحمد مرجان”، و من بينها دور الضابط الفاسد في فيلم “واحد من الناس”، وأيضا دور الطبيب الذكي في فيلم “أدرينالين” ودور الضابط الشريف في فيلم “نقطة رجوع” وغيره.

واشترك في عديد من المسلسلات، من بينها “عمارة يعقوبيان” عام 2007، ومسلسل “مع سبق الإصرار” عام 2012، و”مزاج الخير” 2013، وقام ببطولة حملة دعائية لمصلحة الضرائب، بالاشتراك مع وكالة “طارق نور” للإعلان، في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك، حيث كان شعار الحملة آنذاك “الضرائب.. مصلحتك أولًا”.

تحول محمد شومان في مواقفه من أجل الحصول على الأموال، من خلال الدعم الذي تقدمه جماعة الإخوان، رغم أنه واحد ممن كانوا يناصرون الحزب الوطني في عهد مبارك، وشارك في حملات دعائية ضد الإخوان من قبل، إضافة إلى تحوله إلى أداة تستخدمها الإخوان فى التحريض ضد الدولة المصرية عبر شاشات الجماعة الإرهابية.

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البطولة الوحيدة المطلقة للفنان محمد شومان هي “طمبولا”، وهو فيلم من إنتاج عام 2014، وشاركه في الفيلم الفنان منير مكرم ومظهر أبو النجا والفنانة بدرية طلبة ودعم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي عند ترشحه للرئاسة، حيث شارك في اعتصام رابعة العدوية، واعتلى المنصة في ذلك الوقت.

وظهر بعد فترة وجيزة عبر قناة الشرق التابعة لجماعة الاخوان فى تركيا مع الإعلامى الهارب معتز مطر ودافع عن جماعة الإخوان الارهابية وحرض على الشرطة والجيش.

وبسبب موقفه السياسي وانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين قررت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، فصل الفنان محمد شومان في يناير الماضي وشطبه من عضوية النقابة، وانتقد في تصريحات صحفية سابقة له انقطاع زملائه من الفنانين عن السؤال عنه بعد سفره لتركيا، كما هاجم الفنانة رانيا محمود ياسين بعدما كشفت حقيقته وكيف أصبح يهاجم الحكومة المصرية بهدف الحصول على المال وإرضاء جماعته الإرهابية وذلك من خلال برنامجها “صباح العاصمة”.

وعمل في عهد الإخوان فيلم “تقرير” للمخرج دويدار، وأصبح من رجال الجماعة وداعمى حكم محمد مرسى، كما قدم مؤخرا فيلم أخر بعنوان “بسبوسة بالقشطة” مع الفنان الهارب هشام عبد الحميد يهاجم فيه الشرطة المصرية مدعيا تعاملهم المسيء مع المساجين.

وجهت لوجين شومان ابنة الممثل محمد شومان صفعة كبرى لوالدها الهارب إلى تركيا بعدما انضم إلى صفوف جماعة الإخوان الإرهابية وقنواتها المحرضة ضد مصر، حيث علقت على البيان الذي أصدره الفنان محمد شومان منذ ساعات وروجت له قناة الجزيرة وكان تحت عنوان “أنقذوا أسرتي من الموت البطيء” يدعي فيه الفنان محمد شومان اعتقال السلطات المصرية لابنه أحمد محمد شومان وشقيقه فؤاد وابن شقيقه هشام، وإخفائهما قسريا لعدة أيام بسبب انتمائهما لجماعة إرهابية، مشيرًا إلى أن اعتقالهما هو تصفية حسابات سياسية بسبب مشاركته في فيلم بسبوسة بالقشطة وفوزه بالجائزة الماسية بمهرجان الفيلم الأوروبي، لتخرج لوجين شومان ابنة الممثل الهارب محمد شومان وذلك من خلال فيديو نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، تكذب بيان محمد شومان وتنفي كل ادعاءاته وأن إصداره البيان مجرد محاولة إعلامية للشهرة وكسب المال فقط وتلميع فيلمه وليس خوفًا علي أسرته الذي تركهم وهرب، قائلة: “اضطريت آسفة أعمل الفيديو ده بعد ما تجنبته لسنين، لأسباب كتير أوى منها أن ناس قليلة جدا اللي تعرف أنك بابايا. فعلا كان نفسي أكمل كده ومحدش يعرف.. ده رد على البيان اللي محمد شومان أصدره النهاردة على صفحته”.

وقالت لوجين محمد شومان خلال الفيديو: “انا لوجين شومان ابنة محمد شومان اللى أصدر بيان النهاردة بيناشد السلطات أنهم ينقذوا أسرته اللى بيموتوا بالبطئ.. وأنهم يفرجوا عن أخويا من غير أى شروط.. الأول عاوز أعلق على أننا مش أسرتك علشان أنت مجرد اسم على البطاقة. واحنا مالناش صلة بيك.. وقطعنا كل ما له علاقة بيك من 5 سنين.. وابنك اللى بتناشد السلطات علشان تطلعه ماتحملتش مسئوليته من وهو عنده سنة ونص واللى أمه ربته”