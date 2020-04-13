تراند اليوم : وفاة الشاب خالد بفيروس كورونا في باريس – الحقيقة الكاملة

انتشرت في الساعات الماضية، شائعات تفيد بوفاة النجم الشاب خالد بسبب فيروس كورونا المستجد في مستشفى بالعاصمة الفرنسية باريس.

ونفت وسائل الإعلام المحلية الجزائرية، صحة هذه الأنباء، مؤكدةً أن الشاب خالد يتمتع بصحة جيدة، ولا يعاني من مشاكل صحية، نافية ما تردد عن وفاته، داعية وسائل الإعلام بتحري الدقة.

يذكر أن الشاب خالد سيشارك في مسلسل “نوبة”، وسيغني في حفل زفاف أحد الشخصيات، على غرار لطفي بوشناق العام الماضي.

يشار إلى أن الاسم الحقيقي للشاب خالد هو “خالد حاج إبراهيم”، وهو مغنٍ “راي” وشاعر وملحن وعازف جزائري من مدينة وهران.