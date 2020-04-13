تراند اليوم : بعد صورة بحمالة الصدر ..حفيد عمر الشريف يثير الجدل بصورة غريبة – اتفرج

نشر حفيد عمر الشريف صورة جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام بعد الأزمة التى أثارها فى الفترة الأخيرة بعد نشره صورة له يرتدى فيها حملات صدر.

وعلق حفيد عمر الشريف قائلا : خلف الكواليس حيث ظهر فى الصورة وهو يقوم بإزالة الماسك من على الوجه.

وتلقى حفيد عمر الشريف تعليقات سلبية و تعرض إلى هجوم شرس بسبب الصورة القديمة.

و أثار عمر جونيور «حفيد الفنان عمر الشريف»، حالة كبيرة من الجدل مؤخرًا، بسبب ظهوره في صورة مرتديًا حمالة صدر، ونشرها عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، ما جعله يتصدر مؤشرات البحث على موقع جوجل في الساعات الماضية.

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وقبل صورته المثيرة، ظهر حفيد عمر الشريف «عمر جونيور»، والمعروف بمثليته الجنسية، في صورة أخرى قبل عدة أيام، وهو شبه عارٍ على أحد الشواطئ.

حفيد عمر الشريف معروف بتصريحاته وأفعاله الجريئة لدرجة أنه كشف عن بعض العلاقات النسائية لجده “عمر الشريف” حيث قال إن حياة جده تسودها النزوات الجنسية خصوصا مع الممثلة باربرا سترايسند وكان جده يعتبر حظه سيئا فى لعبة الورق وهو ما اعتبره البعض نوعا من الإساءة لجده.

وتابع الحفيد: أن جده تردد بعد انتهاء تصوير مشاهده فى فيلم “لورانس العرب” على حانات الكحول، ليتوجه بعدها لأحد فنادق الدعارة مع فتيات كان يحضرهن مخرج العمل ديفيد لين بنفسه.