دولة عربية تطلق خدمة ” الزواج عن بعد ” بسبب فيروس كورونا

كتب امير فتحي في الاثنين 13 أبريل 2020 03:54 مساءً - أعلنت وزارة العدل الإماراتية عن إطلاق خدمة ” الزواج عن بعد ” وذلك بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره .
وتعتمد الخدمة على نظام العدالة الذكي الذي يوفر عقد الزواج عن بعد بتقنية الفيديو التي تجمع المأذون مع الزوجين والولي في إتصال واحد في نفس الوقت الذي يحدده جميع الأطراف .
وبعد تأكد المأذون من الأطراف وسؤالهم عن صحة توقيعاتهم الإلكترونية ودفعهم الرسوم وتوقيعه هو بدوره على العقد وإرساله عبر البريد الإلكتروني إلى المحكمة الشرعية .
وتتأكّد المحكمة بدورها من كل المتطلبات وتصادق على العقد وترسله كخطوة أخيرة ونهائية إلى الزوجين على هاتفيهما .
ويمكن الاستفادة من الخدمة عبر الدخول إلى موقع الوزارة ثم اختيار مأذون من ضمن قائمة المأذونين الشرعيين والتواصل معه عبر الهاتف لتحديد موعد لعقد القرآن .
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